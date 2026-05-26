不倫関係にあった女性を殺害し、那賀町の山中に遺体を埋めたとして、殺人などの罪に問われている男の初公判が5月26日に開かれ、男は起訴内容を認めました。起訴状などによりますと、高知県の元郵便局員の男・46歳は2025年3月、徳島市内の公園で、不倫関係にあった当時37歳の女性の首を絞めて殺害。遺体を那賀町の山中に埋めたとして、殺人と死体遺棄の罪に問われています。26日の初公判で被告の男は、起訴内容を全面的に認めました