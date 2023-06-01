メジャーデビューを前にコメントホワイトソックスの西田陸浮内野手が25日（日本時間26日）、メジャーに初昇格し、本拠地ツインズ戦に「9番・右翼」で出場する。試合前には取材に応じ、「緊張しています」と心境を明かした。西田は笑顔が絶えず、和やかなムードでの会見となった。この日は「9番・右翼」で出場する。本職は内野手だが、試合前には外野での練習も行って調整した。西田は「シーズン中はほとんどセカンドを守ってい