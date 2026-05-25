夫のリストラで月収が10万円下がったことを機に家計を見直し、3年間で資産がプラス1000万円に。現在は夫の手取り「月36万円」を中心に、2人の子どもと4人で暮らしながら年間200万円貯めているという、元浪費家のつっつさん（39歳）。ここでは、貯まる家計にする上で手放してよかった「暮らしの思い込み」3つについて語ります。1：SNS映えするすてきな暮らしSNSで流れてくる「丁寧な暮らし」や「映えるインテリア」に憧れ、必死に追