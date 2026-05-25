通算2135安打＆356本塁打で2024年に引退したジョーイ・ボット氏レッズで長年活躍し、通算2135安打＆356本塁打を誇るジョーイ・ボット氏が、日本で衝撃を受けた“大谷翔平人気”について語った。米スポーツ専門メディア「ジ・アスレチック」のポッドキャスト番組「Rates and Barrels」に出演し、引退後の人生を明かしている。2024年に現役を引退した元MVPは、その後世界各国を旅して日本にも3か月滞在。寿司アカデミーに通って