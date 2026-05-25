「水郷日田」に夏の訪れを告げる川開き観光祭が大分県日田市で24日まで開催され、2日連続の花火大会などにあわせて14万3千人が訪れました。 【写真を見る】「暑い夏が始まった」日田川開き観光祭で花火1万発2日間14万3000人集う 市内の小学生から高校生まで総勢1100人が参加する音楽大パレードで幕を開けた川開き観光祭。多くの川が流れる「水郷日田」でアユ漁の解禁に合わせて開催され、今年で79回を数えます。川の恵み