ロッテ公式チアパフォーマー「M☆Splash!!」今年も「パ・リーグインサイト」ではパ・リーグ6球団の公式チア＆パフォーマンスチーム全123人を特集。今回は千葉ロッテマリーンズの公式チアパフォーマー「M☆Splash!!」からHINANOさん、HATSUNEさん、MIZUKIさん、TSUKIさんのプロフィールを紹介する。◇HINANOさんHINANOさんは岐阜県岐阜市出身、身長158センチ。趣味は寝ること、お菓子作り、音楽鑑賞。苦手なことは「静電気、縄