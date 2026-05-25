E・ヘルナンデスが復帰見込み【MLB】ドジャース 5ー1 ブルワーズ（日本時間25日・ミルウォーキー）ドジャースはブルワーズとの3連戦を終え、25日（日本時間26日）から本拠地に戻ってロッキーズと戦う。カード初戦ではエンリケ・ヘルナンデス内野手が復帰見込み。代わって誰か1人をロースターから外す必要が出てくる。2日前の試合でマックス・マンシー内野手が死球で負傷。デーブ・ロバーツ監督は軽傷と説明しており、その場合