先発投手の離脱が続くドジャース…最善の解決策は先発ローテーションに空いた“穴”を埋める戦力として、ドジャースが獲得した通算46勝左腕は、果たしてベストな解決策だったのだろうか。地元紙「カリフォルニア・ポスト」が、緊急補強されたエリック・ラウアーと、トッププロスペクト右腕のリバー・ライアンを取り上げた記事を公開し注目を集めている。開幕から2か月も経たないうちに、ドジャースはタイラー・グラスノーやブ