子どもの独立を機に、50歳目前で2DK築39年の築古賃貸アパートでひとり暮らしを開始。「もたないおひとりさま生活」の様子をインスタグラムで発信しているようさん（フォロワー7.1万人）。ここでは、ようさんが「暮らしになじんで、心地よく整えてくれる」と実感している、カゴの活用術3つについて語ります。インテリアになじむ「見せる収納」としてカゴは、若い頃からずっと心惹（ひ）かれる存在です。実用的で、インテリアとして