崖っぷちの長崎が強靭なディフェンスで逆襲、タイに戻して運命の最終決戦へ 【(C) B.LEAGUE】 りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASONは、いよいよクライマックスを迎える。「りそなグループ B.LEAGUE FINALS 2025-26」に駒を進めたのは、チャンピオンシップ初出場でファイナルまで一気に駆け上がった長崎ヴェルカ（西地区1位）と、5年連続でこの舞台に立った琉球ゴールデンキング