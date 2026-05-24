公式Xで発表

日本バレーボール協会は23日、ビーチバレー公式Xでジャパンツアー名古屋大会碧南ラウンドにおいて、携帯電話を含むすべての機器による写真・動画撮影を、男女を問わず全面禁止とすると発表した。観戦エリア外からコートを撮影する行為についても禁止対象とした。

投稿では「ジャパンビーチバレーボールツアー（BVT1）では、これまで写真・動画撮影およびSNSへの投稿について、一定の条件のもと認めてまいりました。しかしながら、撮影に関するルールやマナーについてご案内・注意を重ねる中、碧南ラウンドにおいて一部来場者による悪質な撮影行為が確認されており、度重なる注意にもかかわらず不適切な撮影行為が改善されない状況を重く受け止めております」と、撮影マナーの現状が伝えられた。

さらに「つきましては、碧南ラウンドにおいて関係者を除く、携帯電話を含むすべての機器による写真・動画撮影を、男女を問わず全面禁止とさせていただきます。また、観戦エリア外からコートを撮影する行為についても禁止対象といたします」と、対応について伝えた。

「選手からは、『プレーに集中できない』といった声も寄せられております。観戦や撮影を楽しみにされていた皆様には大変申し訳ございませんが、本大会は代表決定戦でもあることから、出場選手が安心して競技に集中できる環境を守ることを最優先とさせていただきます。皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます」とファンに求めている。