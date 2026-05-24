昨オフの現役ドラフトで阪神からロッテに移籍驚愕アーチに酔いしれるファンが続出した。ロッテの井上広大外野手が23日、敵地で行われた楽天戦にスタメン出場。逆方向の右中間に3号ソロを放つなど4打数2安打1打点の活躍に、ファンは「なんで阪神出したんや」「究極のロマン砲」と、一夜明けても余韻に浸っている。1点を追う3回。井上は、楽天左腕・早川が投じた外角の146キロ直球を振り切ると、鋭い打球が右中間へ。軽く当てた