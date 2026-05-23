山本美月さんがセレモニアルピッチに登場■ヤクルト 6ー0 DeNA（23日・横浜）俳優の山本美月さんが23日、横浜スタジアムで行われたDeNA-ヤクルト戦のセレモニアルピッチを務めた。「ポケモンベースボールフェスタ2026」として開催された一戦。ピカチュウとともにマウンドに登場した山本さんの可憐すぎる投球に、場内は大歓声に包まれた。山本さんは、髪をポニーテールに束ね、DeNAのユニホームにショートパンツを合わせた姿で