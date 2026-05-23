山本美月さんがセレモニアルピッチに登場

■ヤクルト 6ー0 DeNA（23日・横浜）

俳優の山本美月さんが23日、横浜スタジアムで行われたDeNA-ヤクルト戦のセレモニアルピッチを務めた。「ポケモンベースボールフェスタ2026」として開催された一戦。ピカチュウとともにマウンドに登場した山本さんの可憐すぎる投球に、場内は大歓声に包まれた。

山本さんは、髪をポニーテールに束ね、DeNAのユニホームにショートパンツを合わせた姿で登場。ポケモンを捕獲する“モンスターボール”仕様の特別球を右手にしっかり握り、華麗なフォームからボールを投げ込んだ。2度チャレンジするも、ノーバウンド投球とはならず。無念の結果に、山本さんは「きゃあー」としゃがみ込み悔しがった。

大役を終えた山本さんは「すごく緊張したんですけど、ピカチュウたちに力をもらいながら投げることができたかなと思います」と振り返った。34歳の山本さんは、2009年に雑誌「CanCam」の専属モデルとしてデビューし、2011年から俳優業をスタート。数々のドラマや映画に出演し、芸能界屈指のポケモンファンとしても知られている。

23日と24日のヤクルト戦は「ポケモンベースボールフェスタ2026」として開催。2日間を通してピカチュウが来場し、24日はDeNAのオフィシャルパフォーマンスチーム「diana」と試合前にパフォーマンスを行う予定となっている。（Full-Count編集部）