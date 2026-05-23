カマタマーレ讃岐は23日、MF江口直生(34)がJ2・J3百年構想リーグのシーズン終了をもって現役を引退すると発表した。江口は大阪桐蔭高から大阪産業大、愛媛FC、ブラウブリッツ秋田を経て、2023年に讃岐へ加入。今季はここまで1試合に出場していた。クラブは地域リーグラウンド最終戦となる24日のFC大阪戦後、江口の引退セレモニーを行う。以下、クラブ発表プロフィール&コメント●MF江口直生(えぐち・なお)■生年月日1992