阪神は立石の3安打などで7得点快勝■阪神 7ー4 巨人（22日・東京ドーム）22日に東京ドームで行われた巨人-阪神戦は、序盤に打線がつながった阪神が7-4で勝利した。地上波ゴールデンでも放送された一戦。阪神側のビジター席には、プロ野球ファンお馴染みの美女が観戦していたようだ。「なーたんと阪神-巨人戦打って抑えてドームでもとらほーー」と自身のX（旧ツイッター）を綴り、東京ドームで観戦報告を行ったのが、元NMB48で