「IS:SUE」のRINさんがセレモニアルピッチに登場■ソフトバンク 10ー0 日本ハム（22日・みずほPayPayドーム）可憐な一投はファンの心を鷲掴みしたようだ。4人組ガールズグループ「IS:SUE（イッシュ）」が22日、みずほPayPayドームで行われたソフトバンク-日本ハム戦のセレモニアルピッチに登場。メンバーを代表して大役を務めたRINさんに「可愛すぎる」「めっちゃ美しい」とファンが虜になっている。RINさんは背番号208のユニ