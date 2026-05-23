フリードマン氏が注目した大谷翔平の“一瞬”日米ファンお馴染みの“ピッチング・ニンジャ”が、投手の球種やプレー以外の部分に注目し話題となっている。反響を集めているのは、ドジャースの大谷翔平投手が送った“シグナル”。20日（日本時間21日）、敵地でのパドレス戦でのある仕草が、ファンの心を奪ったようだ。2位パドレスとの一戦で、大谷は約1か月ぶりに投打同時出場。初回の第1打席では、初球を捉えて先頭打者弾を放