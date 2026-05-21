5回のマウンドで1死満塁のピンチを無失点で切り抜けた【MLB】ドジャース 4ー0 パドレス（日本時間21日・サンディエゴ）ドジャース・大谷翔平投手は20日（日本時間21日）、敵地で行われたパドレス戦に「1番・投手兼指名打者」で先発出場した。5回には1死満塁の絶体絶命のピンチを招くも、切り抜けてマウンド上で大絶叫。MLB公式SNSが映像を公開すると驚きと歓喜の声が殺到した。その裏で、対照的な“構図”が生まれていた。気迫