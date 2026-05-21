5回のマウンドで1死満塁のピンチを無失点で切り抜けた

【MLB】ドジャース 4ー0 パドレス（日本時間21日・サンディエゴ）

ドジャース・大谷翔平投手は20日（日本時間21日）、敵地で行われたパドレス戦に「1番・投手兼指名打者」で先発出場した。5回には1死満塁の絶体絶命のピンチを招くも、切り抜けてマウンド上で大絶叫。MLB公式SNSが映像を公開すると驚きと歓喜の声が殺到した。その裏で、対照的な“構図”が生まれていた。

気迫を前面に押し出したのは5回のマウンドだった。連打と四球で1死満塁と一打逆転のピンチ。しかし、迎えたタティスJr.に対し、渾身のスイーパーを投じて遊ゴロ併殺打に仕留めた。無失点で切り抜けた直後、大谷はマウンド上で感情を爆発させて雄叫びをあげた。

MLB公式Xが映像を公開すると日米のファンも大興奮だ。「史上最高だ」「ザ・サイ・ヤング」「スターのようにプレッシャーがかかる中で投球している」「ショウヘイは勝利に飢えていて、常に全力を尽くしている」「大谷さんアドレナリン出てますね」「マジでかっこいい」「ショータイム」と雄叫びに感動する声が寄せられた。

一方で「気に入ったよ笑 パドレスファンが怒っている、怒っている」といった反応も。よく見ると、スタンドで応援していたパドレスファンの姿も一瞬映っており、最大の好機を逸して頭を抱えて“絶望”している様子が発見できる。

残酷すぎる明暗分かれる結果。大谷は初回に8号先頭打者アーチを放ち、これが決勝点になった。投打での活躍で勝利に貢献した。（Full-Count編集部）