5回1死満塁のピンチをタティスJr.を併殺に仕留めた【MLB】ドジャース 4ー0 パドレス（日本時間21日・サンディエゴ）ドジャース・大谷翔平投手が見せた気迫あふれる姿が話題となっている。20日（日本時間21日）、敵地で行われたパドレス戦に「1番・投手兼指名打者」で先発出場。絶体絶命のピンチを切り抜けると、マウンド上で絶叫。その姿に“勘違い”するファンが殺到している。気迫を前面に押し出したのは5回のマウンドだった