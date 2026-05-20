終盤に救援陣が崩れてまさかのサヨナラ負け■阪神 8ー7 中日（20日・甲子園）中日は20日、甲子園での阪神戦に臨み、最大7点差を逆転される痛恨の敗戦を喫した。9回にサヨナラ本塁打を浴びてゲームセット。歴史に残るような悪夢の展開に、ドラゴンズファンからは悲鳴と絶望の声が上がった。中日は2回までに山本の3ランなどでリードを奪うと、先発のマラーも6回に来日1号2ランを放った。7回にはボスラーの適時打で7点差に広げる