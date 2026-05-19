本格的な雨のシーズンを前に、災害の危険場所を点検して被害の未然防止につなげる防災パトロールが19日に由布市で行われました。 【写真を見る】出水期を前に防災パトロール大分・由布市 このパトロールは、大雨などで災害が起こりやすい出水期を前に、由布市が毎年実施しています。 19日は市の職員や警察などが参加して、大分川が氾濫した場合に浸水が予想される地域や土砂災害が過去に発生した場所