【その他の画像・動画等を元記事で観る】 SEKAI NO OWARIとちゃんみなが、5月19日24時24分放送の『夜の音 ｰTOKYO MIDNIGHT MUSICｰ』に出演する。 ■ちゃんみな、作詞で大事にしているマイルールを明かす 今回は、メジャーデビュー15周年を迎え、さらなる進化を遂げるSEKAI NO OWARIと、新世代の歌姫・ちゃんみなとのトークスペシャル完結編。なお、MCはお休み中の菊池風磨（timelesz）に代わり、今