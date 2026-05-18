敵地でのエンゼルス3連戦最終戦で“奇跡のコンビ”が復活【MLB】ドジャース 10ー1 エンゼルス（日本時間18日・アナハイム）ついに実現した再会に、ファンは感動の声を上げている。ドジャースの大谷翔平投手が17日（日本時間18日）、敵地で行われたエンゼルス戦の試合前、かつての同僚であるマイク・トラウト外野手とグラウンド上で久しぶりに顔を合わせた。エンゼルス時代に一時代を築いた「トラウタニ」の復活に、ファンからは