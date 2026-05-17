【モデルプレス＝2026/05/17】俳優・木村拓哉と歌手・工藤静香夫妻の長女で、音楽家のCocomiが5月15日、自身のInstagramを更新。ミニ丈ボトムスのコーディネートを披露し、反響を呼んでいる。【写真】24歳キムタク長女「スタイル良すぎ」と話題の露出ショット◆Cocomi、美脚際立つ沖縄ショット公開Cocomiは「シーサー！沖縄2日目は国際通り歩いたり、四つ葉のクローバー探したり、タコス食べたりとしました」とつづり、沖縄旅行の