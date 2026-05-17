Cocomi、沖縄旅行でのミニスカ美脚ショットに絶賛の声「身体の半分以上が脚」「綺麗すぎて二度見」
【モデルプレス＝2026/05/17】俳優・木村拓哉と歌手・工藤静香夫妻の長女で、音楽家のCocomiが5月15日、自身のInstagramを更新。ミニ丈ボトムスのコーディネートを披露し、反響を呼んでいる。
【写真】24歳キムタク長女「スタイル良すぎ」と話題の露出ショット
Cocomiは「シーサー！沖縄2日目は国際通り歩いたり、四つ葉のクローバー探したり、タコス食べたりとしました」とつづり、沖縄旅行の写真を複数枚投稿。薄紫のキャップに白Tシャツ、ミニ丈ボトムス、黒ブーツを合わせたカジュアルなコーディネートを披露し、スラリと伸びた美しい脚が際立っている。
また、「最後の写真は似てるって言われて撮った1枚になります」とコメントし、壁に描かれたキャラクターと同じように口をへの字に結んだ、お茶目でユニークな表情を浮かべたショットも公開している。
この投稿に、ファンからは「身体の半分以上が脚」「綺麗すぎて二度見」「スタイル良すぎ」「本当に綺麗」「カジュアルコーデも似合ってて素敵」「楽しそう」「お茶目な表情まで可愛いのすごい」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】24歳キムタク長女「スタイル良すぎ」と話題の露出ショット
◆Cocomi、美脚際立つ沖縄ショット公開
Cocomiは「シーサー！沖縄2日目は国際通り歩いたり、四つ葉のクローバー探したり、タコス食べたりとしました」とつづり、沖縄旅行の写真を複数枚投稿。薄紫のキャップに白Tシャツ、ミニ丈ボトムス、黒ブーツを合わせたカジュアルなコーディネートを披露し、スラリと伸びた美しい脚が際立っている。
◆Cocomiの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「身体の半分以上が脚」「綺麗すぎて二度見」「スタイル良すぎ」「本当に綺麗」「カジュアルコーデも似合ってて素敵」「楽しそう」「お茶目な表情まで可愛いのすごい」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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