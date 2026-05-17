ビジョンは、羽田空港第2ターミナルに「グローバルWiFiレンタルステーション」を設置した。その場ですぐにWi-Fiルーターがレンタルできる完全セルフ型サービス。Wi-Fiルーターは1台を複数人でシェアできるほか、充電ケーブル付きの端末でモバイルバッテリーとしても利用できる。利用後は、国内20空港39拠点での返却できるほか、自宅やコンビニからの宅配返却にも対応している。あわせて無人での受け取りが可能なスマートロッカー「