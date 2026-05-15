yonigeが、先日4月10日(金)に先行配信された新曲「芽吹くとき」のMVビハインド映像を公開した。本楽曲は4月クールのTVアニメ『上伊那ぼたん、酔へる姿は百合の花』オープニング主題歌としてyonigeが新たに書き下ろした1曲。yonigeらしいざらついた肌触りのギターやベースがリードしていく、春らしい暖かくも爽やかな曲調に、“君がいる明日がいいなって思っていたって変えられない伝えなくちゃ”という歌詞が印象的な楽曲で、“あ