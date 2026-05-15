yonigeが、先日4月10日(金)に先行配信された新曲「芽吹くとき」のMVビハインド映像を公開した。

本楽曲は4月クールのTVアニメ『上伊那ぼたん、酔へる姿は百合の花』オープニング主題歌としてyonigeが新たに書き下ろした1曲。yonigeらしいざらついた肌触りのギターやベースがリードしていく、春らしい暖かくも爽やかな曲調に、“君がいる明日がいいなって思っていたって変えられない伝えなくちゃ”という歌詞が印象的な楽曲で、“ありのままの自分”や“ありのままの相手”を受け入れて「ただそばにいるだけでいい」という、Vo.牛丸による肯定的なメッセージが込められている。

▲「芽吹くとき」配信ジャケット

▲「芽吹くとき」CDアニメジャケット ©塀（秋田書店）／上伊那ぼたん製作委員会

配信ジャケットのデザインを手がけたのは、グラフィックデザイナー / 映像作家のDaisuke Ukisita。また、CDのアニメジャケットはTVアニメ『上伊那ぼたん、酔へる姿は百合の花』の主要キャラクターである”上伊那ぼたん”と”砺波いぶき”が描かれた、幻想的なイラストがデザインされたジャケットとなった。今作は初回仕様として、TVアニメ『上伊那ぼたん、酔へる姿は百合の花』のキャラクターデザインを担当する吉成鋼が、今回のためだけに描き下ろしたイラストがデザインされたスリーブケースの中にCDが収納される。

先日公開された「芽吹くとき」のミュージックビデオは公開から2週間で約10万回再生されており、MVの主演を務める「ベイビーわるきゅーれ」などで人気を博すスタントパフォーマー・俳優の伊澤彩織のスタントパフォーマンスでも話題になっている。映像はHomecomingsやSaucy dogなどのMVを手掛ける、井上青が制作を担当。“最初に望んだ未来とは少し違うけれど”という歌詞のように、yonigeの2人と伊澤の踏んだり蹴ったりだがどこか愛おしいロードムービー風な作品となった。

MVビハインド映像ではyonigeの2人と伊澤彩織のMV撮影時の素の表情や、伊澤彩織のスタントパフォーマンスの裏側などを垣間見ることができる。

「芽吹くとき」のCDは5月27日(水)に発売を迎える。特設サイトでは、メジャー再契約に伴うyonigeからのコメント。そしてこれまでのyonigeのヒストリーを振り返るコンテンツなどを掲載中だ。

■＜yonige one man tour 2026「夏の魔法にかかって壊れていくだけのふたり」＞

8月06日(木) 東京・渋谷 CLUB QUATTRO

8月10日(月) 大阪 CLUB QUATTRO

8月11日(火) 愛知・名古屋 CLUB QUATTRO

▼チケット

オールスタンディング

adv￥5,000

U-22前売￥4,000

※ドリンク代別

【オフィシャル2次先行受付】

5/16(土)12:00〜 スタート

https://eplus.jp/yonige2026/

■TVアニメ『上伊那ぼたん、酔へる姿は百合の花』 ▼放送情報

TOKYO MX、BS11、とちぎテレビ、群馬テレビ、テレ玉にて

4月10日（金）24時より放送開始

TOKYO MX：4月10日（金）24:00〜

BS11：4月10日（金）24:00〜

とちぎテレビ：4月10日（金）24:00〜

群馬テレビ：4月10日（金）24:00〜

テレ玉：4月10日（金）24:00〜

▼配信情報

ABEMAにて4月10日（金）24時より地上波同時・最速配信

ほか各配信プラットフォームにて順次配信 ▼スタッフ

原作：塀「上伊那ぼたん、酔へる姿は百合の花」（秋田書店「チャンピオンクロス」連載）

監督：佐久間貴史

副監督：戸澤俊太郎

シリーズ構成・脚本：米内山陽子

キャラクターデザイン：吉成 鋼

サブキャラクターデザイン・メインアニメーター：みやち

プロップデザイン・メインアニメーター：松尾祐輔

衣装デザイン：藤井有紗

美術監督：宮越 歩

色彩設計：伊藤 唯

撮影監督：富田喜允

3D監督：小川耕平

編集：廣瀬清志

音楽：橋口佳奈

音響監督：明田川 仁

音響制作：マジックカプセル

アニメーションプロデューサー：村上 光

制作：ソワネ ▼主題歌

オープニングテーマ：「芽吹くとき」yonige

エンディングテーマ：「感情グラス」 ▼キャスト

上伊那ぼたん：鈴代紗弓

砺波いぶき：青山吉能

郡上かなで：寿美菜子

遊佐あかね：天海由梨奈

北杜やえか：富田美憂

張景嵐：河瀬茉希 ▼公式サイト

https://kamiina-botan.com/

▼公式X（@kamiina_anime）

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▼公式Instagram（@kamiina_anime）

https://www.instagram.com/kamiina_anime ©塀（秋田書店）／上伊那ぼたん製作委員会