2022年からスタートしたインスタグラムでのコーディネート発信が話題になり、現在はフォロワー10万人超の小和田妙子さん（70歳）。ここでは、無印良品のボーダーTシャツを使った着こなしを2つ紹介します。合わせるボトムスとのバランスや、センスが光る小物使いもぜひ参考に。※ この記事は『60代からのおしゃれ幸せになるシンプルなクローゼット』（KADOKAWA刊）を一部抜粋・再構成して作成しています。【写真】70歳、Tシャツコ