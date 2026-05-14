長く愛用している道具はありますか？「新しい道具が必ずしも便利とは限りません」そう朗らかに語るのは、整理収納アドバイザーとして活躍する新田由香さん（60代）。数多くのものを整理し、収納の悩みと向き合ってきた新田さんが、10年以上愛用している「キッチン道具」を紹介します。1：30年現役！使い勝手抜群の「セラミックおろし器」わが家のキッチンでもっとも古株なのが、このセラミック製のおろし器。結婚当初に手に入れ