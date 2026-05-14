TIB＝徳島イノベーションベースの月例会が5月15日に開かれ、起業支援や就職支援の国内最大手企業のトップが講演を行います。県内で起業家の育成を目指すTIB。15日の月例会は、起業支援や就職支援の国内最大手「フォースタートアップス」の志水雄一郎 CEOが登壇します。創業から3年半で上場を果たした舞台裏や、企業の成長、新たな挑戦の方法について講演を行う予定です。（フォースタートアッ