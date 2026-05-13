Mrs. GREEN APPLEが、4月よりTBS系で放送中冠レギュラー番組『テレビ×ミセス』より、「クスシキ」のライブパフォーマンスを公開した。なお、公開は6月10日17時59分までの期間限定となる。本映像は、4月20日の放送回で披露されたライブパフォーマンスの模様。同曲はTVアニメ『薬屋のひとりごと』第2期 第2クール オープニングテーマとして書き下ろされたもので、国内最大規模の国際音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」において、最