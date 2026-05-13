2017年の九州北部豪雨で大きな被害を受けた大分県日田市の被災現場に、復興のシンボルとなるナシ団地が完成し、13日に開所式が行われました。 【写真を見る】九州北部豪雨の被災現場にナシ団地完成「ここまで来るのが長かった」大分・日田市 日田市小野地区に完成したのは「日田梨リース団地」です。13日は開所式が行われ、地元のナシ農家やJAおおいたの関係者ら40人が出席して新たな一歩を祝いました。 2017年の九州北