大分県別府市の県道で12日午後6時過ぎ、路線バスと乗用車が衝突する事故があり、バスの乗客など5人がけがをしました。 【写真を見る】【速報】別府市で路線バスと車が衝突けが人複数命の別状なし 警察や消防によりますと、けがをしたのは男性1人、女性4人で、いずれも命に別状はないということです。 現場は片側一車線の県道で、路線バスと乗用車は対向車線を走っていて、互いに前方からぶつかったということです。 午後8