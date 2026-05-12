次世代の公共交通として期待される「EVバス」の試乗会が12日、大分市で開かれました。最大の特徴は、従来のディーゼル車にはない『静かさ』と『多機能性』。普及に向けて、新たな動きが出ています。 【写真を見る】ディーゼル車と何が違う？次世代EVバス試乗会 “走る蓄電池”災害時の活用にも期待大分 高い静音性と快適な車内 （八尋真梨絵記者）「ディーゼル車に比べて比較的静かです。聞こえてくるのは