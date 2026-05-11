世界選手権団体戦卓球の世界選手権団体戦は10日（日本時間11日）、英ロンドンで男子決勝が行われ、チーム世界ランキング4位の日本が同1位の中国と対戦。0-3で敗れ銀メダルとなった。第3試合で勝利した林詩棟は、卓球台に上がって歓喜。このシーンについて、中国メディアは「推奨されるべきものではない」としつつも理解を示している。戸上隼輔に3-1で勝利し、優勝を決めた林詩棟。握手を交わして健闘をたたえ合うと、シューズ