インターネット上で違法・有害な情報を見つけて通報する「サイバー防犯ボランティア」に大分市の短大生14人が委嘱されました。 【写真を見る】「高いモラルをもって」短大生サイバー防犯ボランティア委嘱大分 県警本部から11日「サイバー防犯ボランティア」に委嘱されたのは、県立芸術文化短期大学の2年生14人です。短大では2013年からインターネット上で闇バイトの勧誘や、薬物売買に関する