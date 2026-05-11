低価格で充実した装備を実現ホンダは、原付二種スクーター「Dio110・ベーシック」のカラーバリエーションを一部変更し、2026年5月21日より発売します。このモデルは、日常での優れた使い勝手と魅力的な価格設定で人気を集めています。【画像】優れた燃費性能と充実した装備を実現！ ホンダ「Dio110・ベーシック」2026年モデルを画像で見る（16枚）同モデルの心臓部には、軽快な走行性能と55.6km／L（WMTCモード値）という燃
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