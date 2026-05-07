新緑が鮮やかな季節を迎え、大分県中津市にあるモミジの名所で夜間のライトアップが行われています。 【写真を見る】若葉のトンネル名所「ひさしもみじ」ライトアップ初夏を彩る光の演出大分・中津市 穏やかな光に照らしだされ、暗闇に浮かび上がる若葉。中津市耶馬渓町の県道28号沿いにある「ひさしもみじ」が4月24日からライトアップされています。この場所は、道路にせり出したモミジの枝が、まるでひさしのようにおよそ1