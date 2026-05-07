高校球児の熱戦の記録をまとめた大分県高校野球史の最新版が、25年ぶりに完成しました。 【写真を見る】「大分県高校野球史」第3版が完成1999年からの熱闘を凝縮 大分県高校野球連盟が作成したのは、1999年度から2023年度までの記録をまとめた県高校野球史の第三版です。誌面には、各年度の甲子園予選の結果や熱気が伝わる当時の写真が掲載されているほか、この25年間で刻まれた各高校ごとの印象的なエピソードが盛り込