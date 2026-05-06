ESSEonlineに掲載された記事のなかから、5月に読みたいベストヒット記事をピックアップ！何年も使っていないものは、今のライフスタイルに合わなくなることを痛感する出来事があったのは、ものを捨てるのが苦手、でもミニマリストを目指して日々奮闘しているESSEフレンズエディターのおがわりさん。そこで得たのは、長くもち続けるためには管理と見直しが必要だということ。今回はその経験と気づきを語ります。※記事の初出は2025