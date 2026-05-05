前日の強風から一転し、初夏の穏やかな風に揺れるこいのぼり。こどもの日の5日、玖珠町では恒例の日本童話祭が開催されました。 【写真を見る】60メートルジャンボこいのぼり「一生この中にいたい」玖珠町で恒例の日本童話祭大分 今年で77回目となる日本童話祭。地元出身の童話作家・久留島武彦の功績をたたえて行われている子どものためのお祭りです。5日は快晴の空の下中心部で華やかなパレードが行われ、参加し