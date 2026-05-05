ジャケット総合格闘技の元祖ともいえる『ザ・トーナメント・オブ・Ｊ96』に参戦した菊田【連載・1993年の格闘技ビッグバン！】第56回立ち技格闘技の雄、K-1。世界のMMA（総合格闘技）をリードするUFC。UWF系から本格的なMMAに発展したパンクラス。これらはすべて1993年にスタートした。後の爆発的なブームへとつながるこの時代、格闘技界では何が起きていたのか――。【写真】和田レフェリーのUWFインター秘蔵写真前回につづき、「