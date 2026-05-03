ESSEonlineに掲載された記事のなかから、ゴールデンウィークに読みたいヒット記事をピックアップしてご紹介します。ものを少なくシンプルに暮らしたいなら、「1日1捨」で無理なくものをため込まない習慣をつくりましょう。1日1捨てを実践する、築50年越えの団地にひとりで暮らすきんのさん（54歳）が、やり方とマイルール、捨てやすいものと1日1捨の効果を語ります。【写真】「1日1捨」リスト※記事の初出は2024年9月。価格や年齢