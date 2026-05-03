徳島県徳島市の藍場浜公園で開かれている石の祭典「ストーンフェア」。3日は、坂本冬休みさんによるお笑いモノマネショーで大いに盛り上がりました。ゴールデンウイーク恒例のストーンフェアは、徳島県徳島市の藍場浜公園で開かれていて今回で31回目です。会場では、高級石材庵治石を使った墓石などの石製品約1500点が展示・即売されています。3日は坂本冬美さん本人公認のものまねタレント・坂本冬