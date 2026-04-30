大分県臼杵市で開催された女子プロゴルフ・フンドーキンレディースの大会関係者が市役所を訪れ、無事終了を報告して寄付金を贈呈しました。 【写真を見る】女子プロゴルフ「フンドーキンレディース」無事終了を報告大会関係者が寄付金を臼杵市に贈呈大分 臼杵市役所を訪れたのは、大会を共催したフンドーキン醤油の小手川武史社長です。 雨による競技中断の中でも、地元ボランティアの支援で