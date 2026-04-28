お笑いコンビ・極楽とんぼの山本圭壱が27日までにオフィシャルブログを更新。１歳の愛娘・にこりちゃんの公園での様子や帰宅後の微笑ましい姿を公開し、反響を呼んでいる。 25日、山本は「滑り台からのパン」と題してブログを更新。「昨日のお話しですが」と切り出し、「保育園から公園の直行の にこりさんの滑り台姿からどうぞ」とつづり、紫のTシャツにチェック柄のパンツを合わせた娘が滑り台を勢いよく滑り降りる姿や「どうで