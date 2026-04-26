歌手でタレントの渡辺美奈代が23日、オフィシャルブログを立て続けに更新。“春野菜”を使った作り置きや夕食作りの様子を公開し、手料理の数々にファンから反響が寄せられている。 渡辺は1986年、アイドルグループ「おニャン子クラブ」の会員番号29番として芸能界デビュー。現在はタレント・歌手活動のほか、ブログを通じて日々の食事や家族との生活、愛犬とのふれあいなどを精力的に発信。料理の腕前やセンスの良さにも定評があ